Комбіновані удари по Харкову: шестеро поранених, серед них двоє дітей
Київ • УНН
Вранці 2 червня Росія атакувала Харків ракетами та дронами, поранивши шістьох людей, включно з двома дітьми. Пошкоджено будинки та цивільне підприємство, вибито вікна.
У понеділок, 02 червня росія атакувала ракетами й дронами місто Харків. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало шестеро мирних жителів, серед яких двоє дітей. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади. Про це інформує голова Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов, Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
У понеділок, 02 червня о 04:46 Ігор Терехов написав у своєму Telegram-каналі про удари балістикою по місту.
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О 04:50 Олег Синєгубов поінформував, що зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, пошкоджена складська будівля.
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О 05:50 очільник Харківської обласної державної адміністрації повідомив про те, що у місті зросла кількість постраждалих.
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"Ще одна дитина потребує допомоги медиків. На цю хвилину, кількість постраждалих сягнула - шести", - додав він о 05:07.
О 05:27 Ігор Терехов оновив дані про ворожий обстріл.
"Друга ракета ударила поблизу багатоповерхівок Київського району. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади. Деталі уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Вночі 02 червня російські війська атакували Харків безпілотниками, вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.
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