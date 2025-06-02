Комбинированные удары по Харькову: шесть раненых, среди них двое детей
Киев • УНН
Утром 2 июня Россия атаковала Харьков ракетами и дронами, ранив шесть человек, включая двоих детей. Повреждены дома и гражданское предприятие, выбиты окна.
В понедельник, 02 июня, Россия атаковала ракетами и дронами город Харьков. В результате вражеского обстрела пострадали шесть мирных жителей, среди которых двое детей. В домах выбило окна, повреждены фасады. Об этом информирует глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов, Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
В понедельник, 02 июня в 04:46 Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале об ударах баллистикой по городу.
Две баллистические ракеты ударили по Киевскому району. В результате ударов по Холодногорскому району трое пострадавших
В 04:50 Олег Синегубов проинформировал, что зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия, повреждено складское здание.
Предварительно пострадал один ребенок. Профильные службы работают на месте попадания
В 05:50 глава Харьковской областной государственной администрации сообщил о том, что в городе возросло количество пострадавших.
Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Холодногорском районе возросло до пяти. Среди пострадавших 7-летний мальчик
"Еще один ребенок нуждается в помощи медиков. На эту минуту, количество пострадавших достигло - шести", - добавил он в 05:07.
В 05:27 Игорь Терехов обновил данные о вражеском обстреле.
"Вторая ракета ударила вблизи многоэтажек Киевского района. В домах выбило окна, повреждены фасады. Детали уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним
Ночью 02 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками, взрывы прогремели в Шевченковском и Холодногорском районах. В результате обстрела возник пожар.
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