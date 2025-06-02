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Комбинированные удары по Харькову: шесть раненых, среди них двое детей

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Утром 2 июня Россия атаковала Харьков ракетами и дронами, ранив шесть человек, включая двоих детей. Повреждены дома и гражданское предприятие, выбиты окна.

Комбинированные удары по Харькову: шесть раненых, среди них двое детей

В понедельник, 02 июня, Россия атаковала ракетами и дронами город Харьков. В результате вражеского обстрела пострадали шесть мирных жителей, среди которых двое детей. В домах выбило окна, повреждены фасады. Об этом информирует глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов, Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

В понедельник, 02 июня в 04:46 Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале об ударах баллистикой по городу.

Две баллистические ракеты ударили по Киевскому району. В результате ударов по Холодногорскому району трое пострадавших

- говорится в заметке чиновника.

В 04:50 Олег Синегубов проинформировал, что зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия, повреждено складское здание.

Предварительно пострадал один ребенок. Профильные службы работают на месте попадания

- отметил он.

В 05:50 глава Харьковской областной государственной администрации сообщил о том, что в городе возросло количество пострадавших.

Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Холодногорском районе возросло до пяти. Среди пострадавших 7-летний мальчик

- написал Олег Синегубов.

"Еще один ребенок нуждается в помощи медиков. На эту минуту, количество пострадавших достигло - шести", - добавил он в 05:07.

В 05:27 Игорь Терехов обновил данные о вражеском обстреле.

"Вторая ракета ударила вблизи многоэтажек Киевского района. В домах выбило окна, повреждены фасады. Детали уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним

Ночью 02 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками, взрывы прогремели в Шевченковском и Холодногорском районах. В результате обстрела возник пожар.

Президент Украины предупредил о подготовке рф массированного удара и призвал не игнорировать тревоги01.06.25, 22:13 • 8470 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
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