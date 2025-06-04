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Нью-Йорк Таймс

Комбинированная атака рф на Харьков: враг ударил по городу ракетами и БПЛА

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

Ночью 4 июня российская армия атаковала Харьков девятью дронами и двумя ракетами, вызвав пожары. В результате обстрела пострадал 30-летний мужчина.

Комбинированная атака рф на Харьков: враг ударил по городу ракетами и БПЛА

В ночь на 04 июня российская армия атаковала Харьков девятью ударными БПЛА и двумя ракетами, тип которых в настоящее время устанавливается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова, главу Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Последствия комбинированной атаки Харькова, предварительно, вражескими ракетами и БпЛА

- говорится в заметке Синегубова.

"Новобаварский район. В результате ракетных ударов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия. Повреждено одноэтажное промышленное здание. Пострадал 30-летний мужчина. В результате "прилета" вражеского беспилотника загорелся частный дом на площади 100 м.кв. Также загорелось здание СТО на площади 200 м.кв.", - добавил он.

По словам Игоря Терехова, для ударов по Харькову враг применил 9 "шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается.

"На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе. На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры", - сообщил мэр Харькова.

Напомним

Ночью 4 июня россияне атаковали Харьков дронами, вызвав пожары в промзонах и повредив частный дом. В результате обстрела пострадал 30-летний мужчина.

Пострадали более 200 домов, а также крупные и малые предприятия: враг продолжает уничтожать Харьков - Терехов02.06.25, 16:34 • 3188 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
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