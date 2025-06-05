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Комбінований обстріл Харкова: 11 поранених, серед них вагітна жінка та 2 дівчинки (оновлюється)
22:47 • 412 перегляди

Комбінований обстріл Харкова: 11 поранених, серед них вагітна жінка та 2 дівчинки (оновлюється)

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Комбінований обстріл Харкова: 11 поранених, серед них вагітна жінка та 2 дівчинки (оновлюється)

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Вночі 5 червня росія атакувала Харків ракетами та безпілотниками. Зафіксовано шість влучань, в тому числі в житлові будинки, кількість постраждалих постійно зростає, серед них вагітна жінка.

Комбінований обстріл Харкова: 11 поранених, серед них вагітна жінка та 2 дівчинки (оновлюється)

У ніч проти 05 червня росія атакувала Харків ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них вагітна жінка. Зафіксовано влучання в багатоквартирні житлові будинки в Слобідському районі Харкова, палають квартири та автомобілі.  Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал  очільника Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова.  

Деталі

У четвер, 05 червня, о 01:26  Ігор Терехов написав у своєму Telegram-каналі,  що у результаті прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки є поранені.

Троє постраждалих внаслідок удару безпілотниками по Харкову

- йдеться у дописі.

Також за його словами, горять квартири й машини поблизу будинків.

О 01:47 Олег Синєгубов уточнив дані про постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

На даний час відомо про трьох постраждалих внаслідок нічної масованої атаки на Харків, серед них: 17-річна дівчина, 79-річний чоловік, 74-річна жінка. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу

- написав Синєгубов.

"У Слобідському районі Харкова внаслідок удару ворожих БпЛА кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. "Серед них вагітна жінка", - поінформував очільник Харківської ОДА о 01:48. 

На дану хвилину, за попередньою інформацією, було шість влучань ворожих безпілотників по Харкову. Один з них не розірвався. Ще один влучив у квартиру на 17 поверсі багатоповерхівки. В іншому багатоквартирному будинку удар по другому поверху. На дану хвилину відомо про чотирьох постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери

- оновив дані про наслідки ворожого обстрілу Ігор Терехов о 01:58

"Кількість постраждалих продовжує зростати. Наразі їх вже девʼять", - повідомив мер Харкова о 02:00.

"Постраждалих вже 11, серед них дві дівчинки 13 років. Найстарішій постраждалій 93 роки", - написав Ігор Терехов о 02:17.

росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ: двоє загиблих, 3 поранених03.06.25, 12:20 • 1888 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Ігор Терехов
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