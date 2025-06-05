Комбінований обстріл Харкова: 11 поранених, серед них вагітна жінка та 2 дівчинки (оновлюється)

У ніч проти 05 червня росія атакувала Харків ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них вагітна жінка. Зафіксовано влучання в багатоквартирні житлові будинки в Слобідському районі Харкова, палають квартири та автомобілі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал очільника Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова.

У четвер, 05 червня, о 01:26 Ігор Терехов написав у своєму Telegram-каналі, що у результаті прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки є поранені.

Також за його словами, горять квартири й машини поблизу будинків.

О 01:47 Олег Синєгубов уточнив дані про постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

На даний час відомо про трьох постраждалих внаслідок нічної масованої атаки на Харків, серед них: 17-річна дівчина, 79-річний чоловік, 74-річна жінка. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу

"У Слобідському районі Харкова внаслідок удару ворожих БпЛА кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. "Серед них вагітна жінка", - поінформував очільник Харківської ОДА о 01:48.

На дану хвилину, за попередньою інформацією, було шість влучань ворожих безпілотників по Харкову. Один з них не розірвався. Ще один влучив у квартиру на 17 поверсі багатоповерхівки. В іншому багатоквартирному будинку удар по другому поверху. На дану хвилину відомо про чотирьох постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери