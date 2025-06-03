росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ: двоє загиблих, 3 поранених

У Харківській області російські війська вдарили з РСЗВ по селу Чистоводівка, відомо про двох загиблих та трьох поранених, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

росіяни обстріляли село Чистоводівка Куньєвської громади. На цей час відомо, що внаслідок удару загинуло 2 людини. Ще 3 - отримали поранення різного ступеню тяжкості. Попередньо, ворог вдарив з РСЗВ