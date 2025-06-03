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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
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08:15 • 22317 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

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росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ: двоє загиблих, 3 поранених

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Внаслідок обстрілу села Чистоводівка Куньєвської громади на Харківщині загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Ворог вдарив з РСЗВ.

росіяни обстріляли Харківщину з РСЗВ: двоє загиблих, 3 поранених

У Харківській області російські війська вдарили з РСЗВ по селу Чистоводівка, відомо про двох загиблих та трьох поранених, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

росіяни обстріляли село Чистоводівка Куньєвської громади. На цей час відомо, що внаслідок удару загинуло 2 людини. Ще 3 - отримали поранення різного ступеню тяжкості. Попередньо, ворог вдарив з РСЗВ

- написав Синєгубов.

З його слів, дані оновлюються, люди продовжують звертатися по медичну допомогу.

Під Харковом рф ракетою та дронами атакувала поштовий термінал: виникла пожежа03.06.25, 10:57 • 1394 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
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