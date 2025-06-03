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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
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08:15 • 5146 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

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Під Харковом рф ракетою та дронами атакувала поштовий термінал: виникла пожежа

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Вночі російські війська атакували ракетою та дронами поштовий термінал у передмісті Харкова. Також під обстрілами опинилися Ізюмський, Харківський та Куп’янський райони.

Під Харковом рф ракетою та дронами атакувала поштовий термінал: виникла пожежа

У передмісті Харкова вночі російські війська атакували ракетою та дронами поштовий термінал, сталася масштабна пожежа, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.

Орієнтовно у період з 2:30 до 3:10 девʼять безпілотників ворога та одна крилата ракета Х-35 атакували поштовий термінал у передмісті Харкова. Спалахнула масштабна пожежа. Без постраждалих

- повідомили в прокуратурі.

У поліції Харківщини уточнили, що пошкоджені будівлі терміналу, контейнери. 

Деталі

За даними прокуратури, також 3 червня близько 1:30 російські БпЛА вдарили по території підприємства у місті Балаклія. Загинув співробітник, ще один працівник дістав поранення. 

У поліції області уточнили, що в Ізюмському районі загинув 33-річний працівник одного з пошкоджених підприємств, ще один – 38 років, отримав поранення. Пошкоджено складські та офісні приміщення, паркан, ворота та інше.

За даними ГУНП в області, ворожі обстріли за минулу добу забрали життя трьох громадян, постраждали шість жителів Харківщини. Під ударами окупантів перебували Ізюмський, Харківський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, РСЗВ, артилерію та безпілотники.

Зокрема, внаслідок влучання ФАБ-500 з УМПК по місту Куп’янськ пошкоджені десятки житлових будинків. Поранення отримали четверо жінок 55, 60, 61, 62 років та 59-річний чоловік. Під час артилерійського обстрілу у селищі Ківшарівка загинули дві жінки 62 і 64 років.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
FAB-500
Балаклія
Куп'янськ
Харків
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