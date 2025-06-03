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Под Харьковом рф ракетой и дронами атаковала почтовый терминал: возник пожар

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Ночью российские войска атаковали ракетой и дронами почтовый терминал в пригороде Харькова. Также под обстрелами оказались Изюмский, Харьковский и Купянский районы.

Под Харьковом рф ракетой и дронами атаковала почтовый терминал: возник пожар

В пригороде Харькова ночью российские войска атаковали ракетой и дронами почтовый терминал, произошел масштабный пожар, сообщили в Харьковской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Ориентировочно в период с 2:30 до 3:10 девять беспилотников врага и одна крылатая ракета Х-35 атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова. Вспыхнул масштабный пожар. Без пострадавших

- сообщили в прокуратуре.

В полиции Харьковской области уточнили, что повреждены здания терминала, контейнеры.

Детали

По данным прокуратуры, также 3 июня около 1:30 российские БпЛА ударили по территории предприятия в городе Балаклея. Погиб сотрудник, еще один работник получил ранение.

В полиции области уточнили, что в Изюмском районе погиб 33-летний работник одного из поврежденных предприятий, еще один – 38 лет, получил ранение. Повреждены складские и офисные помещения, забор, ворота и прочее.

По данным ГУНП в области, вражеские обстрелы за минувшие сутки унесли жизни трех граждан, пострадали шесть жителей Харьковщины. Под ударами оккупантов находились Изюмский, Харьковский и Купянский районы. Против мирного населения оккупанты применили управляемые авиабомбы, РСЗО, артиллерию и беспилотники.

В частности, в результате попадания ФАБ-500 с УМПК по городу Купянск повреждены десятки жилых домов. Ранения получили четверо женщин 55, 60, 61, 62 лет и 59-летний мужчина. Во время артиллерийского обстрела в поселке Ковшаровка погибли две женщины 62 и 64 лет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
FAB-500
Балаклия
Купянск
Харьков
Brent Oil
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