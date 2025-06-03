россияне обстреляли Харьковщину из РСЗО: двое погибших, 3 раненых
Киев • УНН
В результате обстрела села Чистоводовка Куньевской громады на Харьковщине погибли два человека, еще трое получили ранения. Враг ударил из РСЗО.
В Харьковской области российские войска ударили из РСЗО по селу Чистоводовка, известно о двух погибших и трех раненых, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
россияне обстреляли село Чистоводовка Куньевской громады. На данный момент известно, что в результате удара погибли 2 человека. Еще 3 - получили ранения разной степени тяжести. Предварительно, враг ударил из РСЗО
По его словам, данные обновляются, люди продолжают обращаться за медицинской помощью.
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