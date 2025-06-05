Комбинированный обстрел Харькова: горят квартиры, есть раненые, среди них 13-летний ребенок
Киев • УНН
Ночью 5 июня россия атаковала Харьков ракетами и беспилотниками. Зафиксировано попадание в жилые дома, есть раненые, среди которых 13-летняя девочка и пожилой мужчина.
В ночь на 05 июня россия атаковала Харьков ракетами и беспилотниками. В результате обстрела есть раненые, среди них ребенок. Зафиксировано попадание в многоквартирные жилые дома в Слободском районе Харькова, горят квартиры и автомобили. Об этом информирует УНН со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Детали
В четверг, 05 июня, в 01:26 Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что в результате прямых попаданий в жилые многоэтажки есть раненые.
Трое пострадавших в результате удара беспилотниками по Харькову, в том числе девочка 13 лет и почти восьмидесятилетний мужчина
"Горят квартиры и машины вблизи домов", - добавил чиновник.
россияне обстреляли Харьковскую область из РСЗО: двое погибших, 3 раненых03.06.25, 12:20 • 1888 просмотров