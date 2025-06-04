Вибух пролунав у Полтавській громаді, обставини з'ясовуються - ОВА
Київ • УНН
У Полтавській громаді пролунав вибух. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Полтавської ОВА Володимир Когут закликав залишатися в укриттях.
Вибух пролунав у Полтавській громаді на тлі повітряної тривоги, обставини з'ясовуються, повідомив у середу у Telegram т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут, пише УНН.
У Полтавській громаді пролунав вибух. Обставини зʼясовуємо. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!
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