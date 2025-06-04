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Взрыв прогремел в Полтавской громаде, обстоятельства выясняются - ОВА

Киев • УНН

 • 3200 просмотра

В Полтавской общине прогремел взрыв. Временно исполняющий обязанности главы Полтавской ОВА Владимир Когут призвал оставаться в укрытиях.

Взрыв прогремел в Полтавской громаде, обстоятельства выясняются - ОВА

Взрыв прогремел в Полтавской громаде на фоне воздушной тревоги, обстоятельства выясняются, сообщил в среду в Telegram вр.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, пишет УНН.

В Полтавской громаде прогремел взрыв. Обстоятельства выясняем. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!

- написал вр.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут.

Ранее

Воздушная тревога распространилась по Украине на фоне угрозы баллистики. В Полтаве сообщили о слышимом взрыве.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Украина
Полтава
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