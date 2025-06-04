Взрыв прогремел в Полтавской громаде, обстоятельства выясняются - ОВА
Киев • УНН
В Полтавской общине прогремел взрыв. Временно исполняющий обязанности главы Полтавской ОВА Владимир Когут призвал оставаться в укрытиях.
Взрыв прогремел в Полтавской громаде на фоне воздушной тревоги, обстоятельства выясняются, сообщил в среду в Telegram вр.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, пишет УНН.
В Полтавской громаде прогремел взрыв. Обстоятельства выясняем. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!
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Воздушная тревога распространилась по Украине на фоне угрозы баллистики. В Полтаве сообщили о слышимом взрыве.