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Повітряна тривога поширилася Україною на тлі загрози балістики. У Полтаві повідомили про чутний вибух

Київ • УНН

 • 2526 перегляди

В Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракети в Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Повітряна тривога поширилася Україною на тлі загрози балістики. У Полтаві повідомили про чутний вибух

В Україні поширилася повітряна тривога, Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожі ракети, пише УНН.

Деталі

У Києві та низці областей - повітряна тривога.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - вказали у КМВА.

Повітряні Сили ЗС України попередили спочатку про "ракету на Сумщині в напрямку Чернігівщини", а згодом - про "ракету на Харківщині в напрямку Полтавщини".

"Полтава в укриття!" - закликали у ПС ЗСУ.

"Громадо, до відбою залишайтесь у безпечних місцях", - написала у соцмережах секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.

За даними місцевих пабліків, у Полтаві було чутно вибух.

61 з 95 ворожих дронів знешкодили вночі над Україною04.06.25, 09:16 • 1966 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область
Харківська область
Полтавська область
Чернігівська область
Військово-повітряні сили України
Україна
Полтава
Київ
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