Повітряна тривога поширилася Україною на тлі загрози балістики. У Полтаві повідомили про чутний вибух
Київ • УНН
В Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракети в Сумській, Харківській та Полтавській областях.
В Україні поширилася повітряна тривога, Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожі ракети, пише УНН.
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У Києві та низці областей - повітряна тривога.
"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - вказали у КМВА.
Повітряні Сили ЗС України попередили спочатку про "ракету на Сумщині в напрямку Чернігівщини", а згодом - про "ракету на Харківщині в напрямку Полтавщини".
"Полтава в укриття!" - закликали у ПС ЗСУ.
"Громадо, до відбою залишайтесь у безпечних місцях", - написала у соцмережах секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.
За даними місцевих пабліків, у Полтаві було чутно вибух.
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