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61 з 95 ворожих дронів знешкодили вночі над Україною

Київ • УНН

 • 436 перегляди

У ніч на 4 червня росія запустила по Україні 95 ударних БпЛА типу Shahed. Українська ППО знешкодила 61 дрон, з яких 36 було збито над різними областями країни.

61 з 95 ворожих дронів знешкодили вночі над Україною

рф уночі запустила по Україні 95 дронів, 61 з них знешкоджено, у тому числі 36 - збито, повідомили у середу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 червня ворог атакував 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму.

"Основні напрямки повітряного удару - Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина", - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 36 - збито вогневими засобами ураження, 25 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях", - ідеться у повідомленні.

росіяни атакували завод біоетанолу на Сумщині дронами: йде оцінка екологічних наслідків04.06.25, 09:00 • 832 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Збройні сили України
Шахед-136
Крим
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