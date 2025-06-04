61 з 95 ворожих дронів знешкодили вночі над Україною
Київ • УНН
У ніч на 4 червня росія запустила по Україні 95 ударних БпЛА типу Shahed. Українська ППО знешкодила 61 дрон, з яких 36 було збито над різними областями країни.
рф уночі запустила по Україні 95 дронів, 61 з них знешкоджено, у тому числі 36 - збито, повідомили у середу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 червня ворог атакував 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму.
"Основні напрямки повітряного удару - Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина", - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 36 - збито вогневими засобами ураження, 25 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях", - ідеться у повідомленні.
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