61 из 95 вражеских дронов обезвредили ночью над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 4 июня россия запустила по Украине 95 ударных БпЛА типа Shahed. Украинская ПВО обезвредила 61 дрон, из которых 36 были сбиты над разными областями страны.
рф ночью запустила по Украине 95 дронов, 61 из них обезврежены, в том числе 36 - сбиты, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 июня враг атаковал 95-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.
"Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина, Одесчина и Донетчина", - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежен 61 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 36 - сбиты огневыми средствами поражения, 25 - локационно потеряны/подавлены РЭБ
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях", - говорится в сообщении.
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