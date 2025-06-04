61 из 95 вражеских дронов обезвредили ночью над Украиной

рф ночью запустила по Украине 95 дронов, 61 из них обезврежены, в том числе 36 - сбиты, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 июня враг атаковал 95-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

"Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина, Одесчина и Донетчина", - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежен 61 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 36 - сбиты огневыми средствами поражения, 25 - локационно потеряны/подавлены РЭБ