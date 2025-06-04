россияне атаковали завод биоэтанола в Сумской области дронами: идет оценка экологических последствий
Киев • УНН
Ночью враг массированно атаковал дронами завод по производству биоэтанола в Сумской области, произошел пожар и разлив патоки. Повреждено около 10 домов.
В Сумской области российские войска ночью массированно атаковали дронами завод по производству биоэтанола, специалисты оценивают экологические последствия, сообщили в Сумской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.
Враг ночью атаковал Лебединскую громаду. Предварительно, есть попадание 12-ю БпЛА. Беспилотники попали по предприятию в селе громады. В результате ударов произошел пожар. Это был завод по производству биоэтанола. Повреждены цистерны, произошел разлив патоки. К счастью, обошлось без пострадавших
Кроме помещений предприятия, как указано, повреждено около 10 частных домов.
"Специалисты оценивают экологические последствия", - отметили в ОВА.
Дополнение
По данным ОВА, в результате российских обстрелов территории области в течение суток есть погибшие и раненые мирные жители: в Сумской громаде в результате удара РСЗО погибло 4 человека (1989, 1962, 1982, 1980 г.р.) и ранено 28 гражданских лиц (из них 3 ребенка); в Середино-Будской громаде в результате атаки FPV-дрона ранен 1 гражданское лицо 1977 г.р.
В течение суток, с утра 3 июня до утра 4 июня, как указали в ОВА, российские войска совершили почти 110 обстрелов по 27 населенным пунктам в 13 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА: почти 40 ударов РСЗО; более 20 сбросов ВОГ с БпЛА; более 10 ударов КАБов. Также враг совершил удары БпЛА, FPV-дронами по территории Сумщины.
Как указали в ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Сумской громаде повреждены нежилые здания, 15 жилых домов, 13 автомобилей, помещение медицинского учреждения, объекты гражданской инфраструктуры; в Середино-Будской громаде 2 многоквартирных и 2 частных дома; в Лебединской громаде повреждены нежилые помещения, около 10 частных домов.
Ситуация в приграничье Сумщины
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров накануне вечером сообщил, что ситуация в приграничье Сумщины остается "сложной, динамичной, но контролируемой". "Самые интенсивные боевые действия - в районах Юнаковской и Хотинской громад, где враг пытается действовать малыми группами и закрепиться. Гражданское население с этих территорий давно эвакуировано. Наши подразделения держат рубежи, срывая все попытки продвижения россиян", - указал Григоров, которого цитируют в ОВА.
За последние две недели россияне, по данным ОВА, сбросили по Сумщине почти 200 управляемых авиабомб (КАБов).