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росіяни атакували завод біоетанолу на Сумщині дронами: йде оцінка екологічних наслідків

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Вночі ворог масовано атакував дронами завод з виробництва біоетанолу в Сумській області, сталась пожежа та розлив патоки. Пошкоджено близько 10 будинків.

росіяни атакували завод біоетанолу на Сумщині дронами: йде оцінка екологічних наслідків

У Сумській області російські війська вночі масовано атакували дронами завод із виробництва біоетанолу, фахівці оцінюють екологічні наслідки, повідомили в Сумській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.

Ворог уночі атакував Лебединську громаду. Попередньо, є влучання 12-ма БпЛА. Безпілотники влучили по підприємству у селі громади. Внаслідок ударів сталася пожежа. Це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих

- повідомили в ОВА.

Окрім приміщень підприємства, як вказано, пошкоджено близько 10 приватних будинків.

"Фахівці оцінюють екологічні наслідки", - зазначили в ОВА.

Доповнення

За даними ОВА, внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є загиблі й поранені мирні жителі: у Сумській громаді внаслідок удару РСЗВ загинуло 4 особи (1989, 1962, 1982, 1980 р.н.) та поранено 28 цивільних осіб (з них 3 дитини); у Середино-Будській громаді внаслідок атаки FPV-дрона поранено 1 цивільну особу 1977 р.н.

Протягом доби, з ранку 3 червня до ранку 4 червня, як вказали в ОВА, російські війська здійснили майже 110 обстрілів по 27 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА: майже 40 ударів РСЗВ; понад 20 скидань ВОГ з БпЛА; понад 10 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари БпЛА, FPV-дронами по території Сумщини.

Як зазначили в ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Сумській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, 15 житлових будинків, 13 автомобілів, приміщення медичного закладу, об’єкти цивільної інфраструктури; у Середино-Будській громаді 2 багатоквартирні та 2 приватних будинки; у Лебединській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, близько 10 приватних будинків.

Ситуація у прикордонні Сумщини

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров напередодні ввечері повідомив, що ситуація в прикордонні Сумщини залишається "складною, динамічною, але контрольованою". "Найінтенсивніші бойові дії - у районах Юнаківської та Хотінської громад, де ворог намагається діяти малими групами й закріпитися. Цивільне населення з цих територій давно евакуйоване. Наші підрозділи тримають рубежі, зриваючи всі спроби просування росіян", - вказав Григоров, якого цитують в ОВА.

За останні два тижні росіяни, за даними ОВА, скинули по Сумщині майже 200 керованих авіабомб (КАБів).

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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