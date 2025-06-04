росіяни атакували завод біоетанолу на Сумщині дронами: йде оцінка екологічних наслідків
Київ • УНН
Вночі ворог масовано атакував дронами завод з виробництва біоетанолу в Сумській області, сталась пожежа та розлив патоки. Пошкоджено близько 10 будинків.
У Сумській області російські війська вночі масовано атакували дронами завод із виробництва біоетанолу, фахівці оцінюють екологічні наслідки, повідомили в Сумській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.
Ворог уночі атакував Лебединську громаду. Попередньо, є влучання 12-ма БпЛА. Безпілотники влучили по підприємству у селі громади. Внаслідок ударів сталася пожежа. Це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих
Окрім приміщень підприємства, як вказано, пошкоджено близько 10 приватних будинків.
"Фахівці оцінюють екологічні наслідки", - зазначили в ОВА.
Доповнення
За даними ОВА, внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є загиблі й поранені мирні жителі: у Сумській громаді внаслідок удару РСЗВ загинуло 4 особи (1989, 1962, 1982, 1980 р.н.) та поранено 28 цивільних осіб (з них 3 дитини); у Середино-Будській громаді внаслідок атаки FPV-дрона поранено 1 цивільну особу 1977 р.н.
Протягом доби, з ранку 3 червня до ранку 4 червня, як вказали в ОВА, російські війська здійснили майже 110 обстрілів по 27 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА: майже 40 ударів РСЗВ; понад 20 скидань ВОГ з БпЛА; понад 10 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари БпЛА, FPV-дронами по території Сумщини.
Як зазначили в ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Сумській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, 15 житлових будинків, 13 автомобілів, приміщення медичного закладу, об’єкти цивільної інфраструктури; у Середино-Будській громаді 2 багатоквартирні та 2 приватних будинки; у Лебединській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, близько 10 приватних будинків.
Ситуація у прикордонні Сумщини
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров напередодні ввечері повідомив, що ситуація в прикордонні Сумщини залишається "складною, динамічною, але контрольованою". "Найінтенсивніші бойові дії - у районах Юнаківської та Хотінської громад, де ворог намагається діяти малими групами й закріпитися. Цивільне населення з цих територій давно евакуйоване. Наші підрозділи тримають рубежі, зриваючи всі спроби просування росіян", - вказав Григоров, якого цитують в ОВА.
За останні два тижні росіяни, за даними ОВА, скинули по Сумщині майже 200 керованих авіабомб (КАБів).