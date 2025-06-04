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Воздушная тревога распространилась по Украине на фоне угрозы баллистики. В Полтаве сообщили о слышимом взрыве

Киев • УНН

 • 1824 просмотра

В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет. Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетах в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Воздушная тревога распространилась по Украине на фоне угрозы баллистики. В Полтаве сообщили о слышимом взрыве

В Украине распространилась воздушная тревога, Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеских ракетах, пишет УНН.

Детали

В Киеве и ряде областей - воздушная тревога.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - указали в КГВА.

Воздушные Силы ВС Украины предупредили сначала о "ракете в Сумской области в направлении Черниговской области", а позже - о "ракете в Харьковской области в направлении Полтавской области".

"Полтава в укрытие!" - призвали в ВС ВСУ.

"Громада, до отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написала в соцсетях секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова.

По данным местных пабликов, в Полтаве был слышен взрыв.

61 из 95 вражеских дронов обезвредили ночью над Украиной04.06.25, 09:16 • 1958 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
Харьковская область
Полтавская область
Черниговская область
Военно-воздушные силы Украины
Украина
Полтава
Киев
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