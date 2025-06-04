Воздушная тревога распространилась по Украине на фоне угрозы баллистики. В Полтаве сообщили о слышимом взрыве
Киев • УНН
В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет. Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетах в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
В Украине распространилась воздушная тревога, Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеских ракетах, пишет УНН.
Детали
В Киеве и ряде областей - воздушная тревога.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - указали в КГВА.
Воздушные Силы ВС Украины предупредили сначала о "ракете в Сумской области в направлении Черниговской области", а позже - о "ракете в Харьковской области в направлении Полтавской области".
"Полтава в укрытие!" - призвали в ВС ВСУ.
"Громада, до отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написала в соцсетях секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова.
По данным местных пабликов, в Полтаве был слышен взрыв.
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