Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: загинуло двоє людей
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по навчальному підрозділу на Полтавщині загинули двоє військовослужбовців. Лікарі не змогли врятувати їхні життя.
Внаслідок ракетного удару було поранено військовослужбовців. Лікарі боролися за життя двох військових, але врятувати не вдалося. Передає УНН із посиланням на пресслужбу в.о. голови Полтавської ОДА Володимира Когута.
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За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим.
УНН передавав, що вибух пролунав у Полтавській громаді на тлі повітряної тривоги.
За даними ОВА:
Сьогодні ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів у Полтавській громаді.
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