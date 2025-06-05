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Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом
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Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: загинуло двоє людей

Київ • УНН

 • 886 перегляди

Внаслідок ракетного удару по навчальному підрозділу на Полтавщині загинули двоє військовослужбовців. Лікарі не змогли врятувати їхні життя.

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: загинуло двоє людей

Внаслідок ракетного удару було поранено військовослужбовців. Лікарі боролися за життя двох військових, але врятувати не вдалося. Передає УНН із посиланням на пресслужбу в.о. голови Полтавської ОДА Володимира Когута.

Деталі

За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим.

- ідеться у повідомленні. 

УНН передавав, що вибух пролунав у Полтавській громаді на тлі повітряної тривоги.

За даними ОВА:

Сьогодні ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів у Полтавській громаді. 

Нагадаємо

Президент України відреагував на нічну атаку рф, наголосивши, що росія намагається виторгувати час для вбивств. Він закликав до максимальних санкцій та тиску на москву.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Україна
Полтава
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