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Сухопутні війська ЗСУ: через ворожий ракетний удар по одному з підрозділів є загиблі та поранені, триває ретельна перевірка

Київ • УНН

 • 41372 перегляди

1 березня російські війська завдали ракетного удару по підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, є загиблі та поранені. Командування проводить розслідування та закликає не поширювати неперевірену інформацію.

Сухопутні війська ЗСУ: через ворожий ракетний удар по одному з підрозділів є загиблі та поранені, триває ретельна перевірка

1 березня ворог завдав ракетного удару по підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, є загиблі та поранені, проводиться розслідування, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

"1 березня один із підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України став ціллю ворожого ракетного удару. На жаль, є загиблі та поранені", - повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у Telegram 3 березня.

Командування та особовий склад Сухопутних військ ЗСУ висловило глибокі співчуття близьким та знайомим військовослужбовців, які загинули внаслідок цього ракетного удару.

"Наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування", - вказали у Сухопутних військах ЗСУ.

Командувач Сухопутних військ пообіцяв суворе покарання за трагедію на полігоні внаслідок ворожого удару03.03.25, 10:22 • 170090 переглядiв

У Сухопутних військах ЗСУ зауважили, що "російські окупанти здійснюють не лише ракетні, але й інформаційно-психологічні атаки".

"Закликаємо всіх громадян та представників медіа не піддаватися на маніпуляції ворога та не поширювати неперевірену інформацію.
Ми продовжуємо виконувати свої обов'язки з визначеною відданістю та професіоналізмом, захищаючи нашу країну та її громадян", - ідеться у заяві.

Раніше

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий відреагував на трагічний ворожий удар по полігону, заявивши, що ініціював незалежне розслідування та пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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