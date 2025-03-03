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Командувач Сухопутних військ пообіцяв суворе покарання за трагедію на полігоні внаслідок ворожого удару

Київ • УНН

 • 170090 перегляди

Генерал-майор Михайло Драпатий відреагував на трагічний ворожий удар по полігону. Він ініціював незалежне розслідування та пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту.

Командувач Сухопутних військ пообіцяв суворе покарання за трагедію на полігоні внаслідок ворожого удару

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий відреагував на трагічний ворожий удар по полігону, заявивши, що ініціював незалежне розслідування та пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних до інциденту, пише УНН.

Трагедія на полігоні - це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо. Від усього серця висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих, побратимам і всім, хто знав наших воїнів. Наразі триває розслідування обставин трагедії. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів

- написав Драпатий.

З його слів, він "чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, - усі понесуть відповідальність". "Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами", - наголосив Драпатий.

"Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися". Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, - усі вони ганьблять Збройні Сил України", - вказав Драпатий.

"Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Закликаю ще і ще раз всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України: ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності. Кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу", - написав у соцмережах командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Доповнення

Його заява з'явилася після повідомлень про ворожий удар по полігону в одному з прифронтових регіонів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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