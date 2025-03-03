Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
Киев • УНН
Генерал-майор Михаил Драпатий отреагировал на трагический вражеский удар по полигону. Он инициировал независимое расследование и пообещал привлечь к ответственности всех причастных к инциденту.
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Михаил Драпатий отреагировал на трагический вражеский удар по полигону, заявив, что инициировал независимое расследование и пообещал привлечь к ответственности всех причастных к инциденту, пишет УНН.
Трагедия на полигоне - это ужасное последствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем. От всего сердца выражаю искренние соболезнования семьям погибших, собратьям и всем, кто знал наших воинов. Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии. Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно. Потому что мне тоже болит. Потому что изнутри разъедает гнев
По его словам, он "ждал первых данных, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, - все понесут ответственность". "Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами", - подчеркнул Драпатый.
"Предвижу, что правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу. Назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться". Я буду требовать самого сурового наказания. Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, тех, кто самоутверждается не в бою, а притесняя подчиненных, - все они позорят Вооруженные Сил Украины", - указал Драпатый.
"Мы являемся свидетелями несвоевременно принятых решений и неусвоенных уроков. Призываю еще и еще раз всех генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины: мы должны избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия. Каждый из нас несет ответственность за жизнь своих побратимов. И в бою, и в тылу", - написал в соцсетях командующий Сухопутных войск ВСУ.
Дополнение
Его заявление появилось после сообщений о вражеском ударе по полигону в одном из прифронтовых регионов.