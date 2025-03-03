Сухопутные войска ВСУ: из-за вражеского ракетного удара по одному из подразделений есть погибшие и раненые, продолжается тщательная проверка
Киев • УНН
1 марта российские войска нанесли ракетный удар по подразделению Сухопутных войск ВСУ, есть погибшие и раненые. Командование проводит расследование и призывает не распространять непроверенную информацию.
1 марта враг нанес ракетный удар по подразделению Сухопутных войск ВСУ, есть погибшие и раненые, проводится расследование, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
"1 марта одно из подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины стало целью вражеского ракетного удара. К сожалению, есть погибшие и раненые", - сообщили в Сухопутных войсках ВСУ в Telegram 3 марта.
Командование и личный состав Сухопутных войск ВСУ выразило глубокие соболезнования близким и знакомым военнослужащих, погибших в результате этого ракетного удара.
"Сейчас продолжается тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия. Военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования", - указали в Сухопутных войсках ВСУ.
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В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что "российские оккупанты осуществляют не только ракетные, но и информационно-психологические атаки".
"Призываем всех граждан и представителей медиа не поддаваться на манипуляции врага и не распространять непроверенную информацию.
Мы продолжаем выполнять свои обязанности с определенной преданностью и профессионализмом, защищая нашу страну и ее граждан", - говорится в заявлении.
Ранее
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый отреагировал на трагический вражеский удар по полигону, заявив, что инициировал независимое расследование и пообещал привлечь к ответственности всех причастных к инциденту.