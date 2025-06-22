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Фальшивая свадьба в парижском Диснейленде: британца арестовали за попытку «жениться» на 9-летней украинке

Киев • УНН

 • 3364 просмотра

22-летнего британца задержали в парижском Диснейленде за попытку жениться на 9-летней украинке. Вместе с ним задержали мать ребенка и двух граждан Латвии, прокуратура рассматривает это как возможную постановку для видеосъемки.

Фальшивая свадьба в парижском Диснейленде: британца арестовали за попытку «жениться» на 9-летней украинке

В Париже полиция задержала 22-летнего британца, которого обвиняют в попытке провести свадебную церемонию с девятилетней девочкой в Диснейленде во внерабочее время парка. Вместе с мужчиной задержали также мать ребенка и двух граждан Латвии.

Прокуратура не исключает, что "свадьба" могла быть постановкой для видеосъемки.

Об этом пишет DailyMail.

Детали

Французская полиция арестовала 22-летнего мужчину, который, как считается, является британцем, по обвинениям в том, что он пытался жениться на девятилетней девочке в парижском Диснейленде в субботу

- говорится в сообщении. 

Сотрудники парка, увидев, что ребенок вместе с семьей и около 100 гостями появился на мероприятии, вызвали полицию.

Полицейские прибыли на место происшествия и задержали мужчину вместе с 41-летней матерью девушки, которая, как считается, является украинкой. Свадебная церемония должна была состояться на рассвете, поскольку частные мероприятия, такие как свадьбы в тематическом парке, организуются вне рабочего времени.

Четыре человека были арестованы и допрошены: жених, который, как считается, был организатором мероприятия и, как считается, является британцем 22 лет, мать ребенка, 41-летняя украинка и двое граждан Латвии в возрасте 55 и 24 лет

- говорится в заявлении, опубликованном прокуратурой соседнего города Мо.

В нем добавляется, что "срок содержания под стражей британского подозреваемого и гражданина Латвии также был продлен по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег".

Также в прокуратуре подтвердили возбуждение уголовного дела. Парижский Диснейленд сообщил французской газете Le Parisien, что мероприятие было прервано.

Обстоятельства свадьбы остаются неясными, но прокуратура заявила, что "медицинский осмотр молодой девушки выявил, что она не подвергалась никакому насилию".

Позже источник в полиции сообщил Le Parisien, что жених сказал, что он директор продюсерской компании, и что они снимают видео.

Итак, это была не свадьба, а постановочная свадьба, снятая примерно сотней статистов. Они приватизировали парижский Диснейленд, притворяясь, что это настоящая свадьба

– позднее объяснила прокуратура агентству AFP.

В Берлине напали на украинца с ножом из-за языка14.06.25, 20:27 • 7344 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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