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Фальшиве весілля у Діснейленді Парижа: британця заарештували за спробу "одружитися" з 9-річною українкою

Київ • УНН

 • 3926 перегляди

22-річного британця затримали в Діснейленді Парижа за спробу одружитися з 9-річною українкою. Разом із ним затримали матір дитини та двох громадян Латвії, прокуратура розглядає це як можливу постановку для відеозйомки.

Фальшиве весілля у Діснейленді Парижа: британця заарештували за спробу "одружитися" з 9-річною українкою

У Парижі поліція затримала 22-річного британця, якого звинувачують у спробі провести весільну церемонію з дев’ятирічною дівчинкою в Діснейленді поза робочим часом парку. Разом із чоловіком затримали також матір дитини та двох громадян Латвії.

Прокуратура не виключає, що "весілля" могло бути постановкою для відеозйомки.

Про це пише DailyMail.

Деталі

Французька поліція заарештувала 22-річного чоловіка, який, як вважається, є британцем, за звинуваченнями в тому, що він намагався одружитися з дев'ятирічною дівчинкою в паризькому Діснейленді в суботу

- ідеться у дописі. 

Співробітники парку, побачивши, що дитина разом з родиною та близько 100 гостями з'явилася на заході, викликали поліцію.

Поліцейські прибули на місце події та затримали чоловіка разом із 41-річною матір'ю дівчини, яка, як вважається, є українкою. Весільна церемонія мала відбутися на світанку, оскільки приватні заходи, такі як весілля в тематичному парку, організовуються поза робочим часом.

Чотирьох осіб заарештували та допитали: нареченого, який, як вважається, був організатором заходу і, як вважається, є британцем 22 років, матір дитини, 41-річну українку та двох громадян Латвії віком 55 та 24 років

- ідеться у заяві, опублікованій прокуратурою сусіднього міста Мо.

У ній додається, що "термін утримання під вартою британського підозрюваного та громадянина Латвії також було продовжено за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей".

Також у прокуратурі підтвердили порушення кримінальної справи. Паризький Діснейленд повідомив французькій газеті Le Parisien, що захід був перерваний.

Обставини весілля залишаються неясними, але прокуратура заявила, що "медичний огляд молодої дівчини виявив, що вона не зазнала жодного насильства".

Пізніше джерело в поліції повідомило Le Parisien, що наречений сказав, що він директор продюсерської компанії, і що вони знімають відео.

Отже, це було не весілля, а постановочне весілля, зняте приблизно за сотню статистів. Вони приватизували паризький Діснейленд, вдаючи, що це справжнє весілля

– пізніше пояснила прокуратура агентству AFP.

У Берліні напали на українця з ножем через мову14.06.25, 20:27 • 7356 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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