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Негода в Польщі залишила без світла майже 30 тисяч людей

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Сильний вітер повалив дерева та обірвав лінії електропередач. Екстремальна погода спостерігалася по всій країні, особливо на півдні, де зливи та град завдали шкоди.

Негода в Польщі залишила без світла майже 30 тисяч людей

Близько 30 000 людей залишилися без електрики в різних районах Польщі після того, як сильний вітер повалив дерева і обірвав лінії електропередачі, повідомила місцева влада, пише УНН з посиланням на euronews.

Деталі

Це стало черговим проявом екстремальної погоди, що спостерігалася по всій країні, особливо на півдні, де зливи, поривчастий вітер, швидкість якого досягала 80 км/год, і великий град завдали шкоди фасадам житлових будинків та сільськогосподарських будівель.

На заході Польщі подекуди за 10 хвилин випало до 10 літрів опадів на квадратний метр.

За повідомленнями, рятувальники працювали над усуненням наслідків негоди з вечора четверга.

Прессекретар Державної пожежної служби у Кельці повідомив, що до відомства надійшло у кілька разів більше викликів, ніж зазвичай.

"У звичайному режимі ми проводимо понад 2 000 виїздів по всій країні, а тут лише на території Свєнтокшиського воєводства їх було понад 200", - зазначив старший капітан Марцін Баюр.

Більшість інцидентів було зареєстровано у Малопольщі, Сілезії та Люблінському воєводстві на півдні країни.

За словами місцевої влади, було затоплено будинки та підвали, повалені дерева перекрили дороги та пошкодили інфраструктуру.

Марек Ямборський, мер ґміни Коцмижув-Любожиця у Малопольському воєводстві, повідомив, що ураган залишив у регіоні великі руйнування.

"У нас дуже великі збитки. Це стосується і муніципальних будівель, і приватних будинків, і доріг, поламані дерева, є затоплення. Отже, роботи наразі дуже багато", - розповів він.

У п'ятницю Інститут метеорології та водного господарства Польщі випустив штормове попередження першого ступеня для більшої частини країни.

Доповнення

У Польщі близько 10% населення проживає в зонах, схильних до повеней, і, як пише видання, учені попереджають, що через зміну клімату ризик затоплення житлових будівель може збільшитися в сім разів.

За даними польської поліції, у вересні минулого року внаслідок сильних повеней на південному заході країни загинули щонайменше 9 людей.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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