Непогода в Польше оставила без света почти 30 тысяч человек

Около 30 000 человек остались без электричества в разных районах Польши после того, как сильный ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи, сообщили местные власти, пишет УНН со ссылкой на euronews.

Детали

Это стало очередным проявлением экстремальной погоды, наблюдавшейся по всей стране, особенно на юге, где ливни, порывистый ветер, скорость которого достигала 80 км/ч, и крупный град нанесли ущерб фасадам жилых домов и сельскохозяйственных зданий.

На западе Польши местами за 10 минут выпало до 10 литров осадков на квадратный метр.

По сообщениям, спасатели работали над устранением последствий непогоды с вечера четверга.

Пресс-секретарь Государственной пожарной службы в Кельце сообщил, что в ведомство поступило в несколько раз больше вызовов, чем обычно.

"В обычном режиме мы проводим более 2 000 выездов по всей стране, а здесь только на территории Свентокшиского воеводства их было более 200", - отметил старший капитан Марцин Баюр.

Большинство инцидентов было зарегистрировано в Малопольше, Силезии и Люблинском воеводстве на юге страны.

По словам местных властей, были затоплены дома и подвалы, поваленные деревья перекрыли дороги и повредили инфраструктуру.

Марек Ямборский, мэр гмины Коцмыжув-Любожица в Малопольском воеводстве, сообщил, что ураган оставил в регионе большие разрушения.

"У нас очень большие убытки. Это касается и муниципальных зданий, и частных домов, и дорог, поломаны деревья, есть затопления. Следовательно, работы пока очень много", - рассказал он.

В пятницу Институт метеорологии и водного хозяйства Польши выпустил штормовое предупреждение первой степени для большей части страны.

Дополнение

В Польше около 10% населения проживает в зонах, подверженных наводнениям, и, как пишет издание, ученые предупреждают, что из-за изменения климата риск затопления жилых зданий может увеличиться в семь раз.

По данным польской полиции, в сентябре прошлого года в результате сильных наводнений на юго-западе страны погибли не менее 9 человек.