Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)

Викриття депутата на хабарі сьогодні вже нікого не дивує — у Верховній Раді таких вистачає. Однак, час від часу, їх все ж лишають мандатів. Але історія народного обранця Сергія Кузьміних виділяється на цьому тлі. У 2022 році НАБУ затримало його під час отримання хабара у розмірі пів мільйона гривень. Минуло три роки, а Кузьміних досі на волі, не засуджений і регулярно не з’являється на судові засідання, пише УНН.

Більше того — одного разу нардеп з’явився в суд без... паспорта, аби формально зірвати розгляд справи. Загалом він вже 22 рази зривав засідання суду. При тому, що всього відбулося 86 судових засідань, призначених у його справі. Тобто Кузьміних проігнорував майже кожне 4 засідання.

Уникнення відповідальності, ігнорування суду, зневага до виборців — усе це вже стало частиною політичного портрета Кузьміних. Як так сталося, що нардеп, спійманий із грошима в руках, досі не поніс жодного покарання? Подробиці — у нашому відеосюжеті.

Нагадаємо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних піймали на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання.

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може розв'язати питання з усіма медзакладами області.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно, заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів.