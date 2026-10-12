Зеленський: якщо росія не погодиться на енергетичне перемир’я, то Україна відповість

Україна готова відповісти, у випадку, якщо росія не погодиться на енергетичне перемир’я цієї зими. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час звернення до Варшавського безпекового форуму, передає УНН.

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"Якщо цієї зими росія не погодиться на енергетичне перемир’я, ми відповімо. Саме тому вчорашня заява президента США викликала справжній інтерес і реальну надію на те, що енергетичне перемир’я справді може спрацювати. Ми в Україні одразу підтримали цю ідею. Як ми це робили й раніше, коли самі висували пропозицію щодо енергетичного перемир’я та домовлялися про постачання енергоресурсів. Американська команда чудово розуміє, що це для нас означає. Ми не маємо значних запасів нафти, великих потужностей для її експорту чи десятків нафтопереробних заводів. Ми імпортуємо великі обсяги дизельного пального та інших нафтопродуктів. Я вдячний усім нашим сусідам, особливо Польщі, за допомогу в забезпеченні наших енергетичних потреб", – заявив президент України.

Нагадаємо

Кая Каллас закликала поширити енергетичне перемир’я за межі НПЗ.

ЄС схвалив додавання під санкції майже 1600 суб’єктів, націлених на російський ВПК. Понад половина пов’язана з виробництвом балістичних ракет.