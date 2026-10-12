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Каллас: "енергетичне перемир'я" має виходити за межі НПЗ, бо це вигідно росіянам

Київ • УНН

 • 1850 перегляди

Кая Каллас закликала поширити енергетичне перемир’я за межі НПЗ. ЄС підготувала санкції проти 1600 суб’єктів, що стосується російського ВПК.

Каллас: "енергетичне перемир'я" має виходити за межі НПЗ, бо це вигідно росіянам

Важливо, щоб "енергетичне перемир'я" стосувалося не лише нафтопереробних заводів, де в України є один, а в росії їх багато. Це, безумовно, вигідно росіянам. Про це заявила журналістам 12 жовтня голова дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.

Деталі

"Звичайно, головна тема — війна в Україні. Зараз у нас є 1600 суб'єктів (для санкцій - ред.), які ми висуваємо щодо російського військово-промислового комплексу, а також фіктивних виборів у росії щодо окупованих територій України", - зазначила Каллас.

"Також, звичайно, ми вітаємо енергетичне перемир'я, коли воно буде дотримано. Ми ще не бачили, щоб росія також дотримувалася його. Звичайно, особисто я також вітала би, щоб припинення вогню включало невбивство людей. Не тільки енергетика, але й енергетика надзвичайно важлива, тому що зима буде холодною. Важливо, щоб це стосувалося не лише нафтопереробних заводів, де в України є один, а в росії їх багато. Це, безумовно, вигідно росіянам. З нами також міністр Сибіга, який поділиться інформацією з перших рук з України", - вказала голова дипломатії ЄС.

На уточнення, яка реакція на угоду Трампа та путіна щодо дизельного пального, і хіба це не суперечить усьому, над чим працювали в минулому, Каллас зазначила: "Ось чому ми продовжуємо наш шлях. Зараз ми ухвалюємо 1600 суб'єктів, бо бачимо, що тиск на росію спрацює".

"росія розпочала цю війну. Ми не повинні забувати про це. Ми повинні тиснути на росію, щоб вона зупинилася. Бо якщо вони зупиняться, українцям також не доведеться вживати жодних заходів для захисту своєї країни, і це те, що все поставлено на карту. Тож ми сподіваємося, що ця угода про припинення вогню буде дотримана, але ми поки що не бачимо, щоб вона діяла", - зазначила Каллас.

"Енергетичне перемир'я" Трампа поки передбачає припинення ударів лише по НПЗ - Axios11.10.26, 23:37 • 11721 перегляд

Юлія Шрамко

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