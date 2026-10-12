Каллас: «энергетическое перемирие» должно выходить за пределы НПЗ, поскольку это выгодно россиянам

Важно, чтобы «энергетическое перемирие» касалось не только нефтеперерабатывающих заводов, которых у Украины один, а у россии их много. Это, безусловно, выгодно россиянам. Об этом заявила журналистам 12 октября глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

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«Конечно, главная тема — война в Украине. Сейчас у нас есть 1600 субъектов (для санкций — ред.), которые мы выдвигаем в отношении российского военно-промышленного комплекса, а также фиктивных выборов в россии на оккупированных территориях Украины», — отметила Каллас.

«Также, конечно, мы приветствуем энергетическое перемирие, когда оно будет соблюдаться. Мы еще не видели, чтобы россия также его соблюдала. Конечно, лично я также приветствовала бы, чтобы прекращение огня включало непричинение вреда людям. Не только энергетика, но энергетика чрезвычайно важна, потому что зима будет холодной. Важно, чтобы это касалось не только нефтеперерабатывающих заводов, которых у Украины один, а у россии их много. Это, безусловно, выгодно россиянам. С нами также министр Сибига, который поделится информацией из первых рук из Украины», — указала глава дипломатии ЕС.

На уточнение, какова реакция на соглашение Трампа и путина относительно дизельного топлива и разве это не противоречит всему, над чем работали в прошлом, Каллас отметила: «Вот почему мы продолжаем свой путь. Сейчас мы принимаем решения в отношении 1600 субъектов, потому что видим, что давление на россию сработает».

«россия начала эту войну. Мы не должны об этом забывать. Мы должны давить на россию, чтобы она остановилась. Потому что если они остановятся, украинцам также не придется предпринимать никаких мер для защиты своей страны, и именно это поставлено на карту. Поэтому мы надеемся, что это соглашение о прекращении огня будет соблюдаться, но пока мы не видим, чтобы оно действовало», — отметила Каллас.

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