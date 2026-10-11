"Энергетическое перемирие" Трампа пока предусматривает прекращение ударов только по НПЗ — Axios

Американский лидер Дональд Трамп ожидает, что Украина будет соблюдать объявленное им энергетическое перемирие. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома, информирует УНН.

Детали

По его словам, если атаки на нефтеперерабатывающие заводы прекратятся, следующим шагом может стать соглашение о прекращении ударов по электростанциям и энергетическим сетям.

Предложение является односторонним - цитирует издание собеседника.

Он подчеркнул, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы вредят отношениям Зеленского с Трампом больше, чем России.

Трамп действительно в ярости - добавил чиновник Белого дома.

В то же время неназванный украинский чиновник в комментарии СМИ назвал условия неравноценными: у Украины есть один нефтеперерабатывающий завод, который Россия неоднократно атаковала и который работает не на полную мощность. В России, напротив, большая сеть НПЗ. При этом Украина импортирует дизельное топливо и бензин, а главная потребность Киева — прекращение российских ударов по электросети.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились на "энергетическое перемирие", которое вступает в силу немедленно. По его словам, обе стороны дали согласие на договорённость.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре в рамках объявленного Дональдом Трампом перемирия. По его словам, Вооружённые силы Украины уже получили соответствующие приказы.

Зеленский обсудил с лидерами Европы объявленное Трампом перемирие, Украина «поддерживает прекращение огня»