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"Енергетичне перемир'я" Трампа поки передбачає припинення ударів лише по НПЗ - Axios

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Трамп очікує припинення атак України на російські НПЗ. У Білому домі заявили, що наступним кроком може стати угода про припинення ударів по інших енергооб'єктах.

"Енергетичне перемир'я" Трампа поки передбачає припинення ударів лише по НПЗ - Axios

Американський лідер Дональд Трамп очікує, що Україна дотримуватиметься оголошеного ним енергетичного перемир'я. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного чиновника Білого дому, інформує УНН.

Деталі

За його словами, якщо атаки на нафтопереробні заводи припиняться, наступним кроком може бути угода про припинення ударів по електростанціях та енергетичних мережах.

Пропозиція є односторонньою

- цитує видання співрозмовника.

Він підкреслив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи шкодять стосункам Зеленського з Трампом більше, ніж росії.

Трамп справді розлючений

- додав чиновник Білого дому.

Водночас неназваний український посадовець у коментарі ЗМІ назвав умови нерівноцінними: Україна має один нафтопереробний завод, який росія неодноразово атакувала і який працює не на повну потужність. У росії натомість - велика мережа НПЗ. При цьому Україна імпортує дизель і бензин, а головна потреба Києва - припинення російських ударів по електромережі.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія погодилися на "енергетичне перемир'я", яке набуває чинності негайно. За його словами, обидві сторони дали згоду на домовленість.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі в межах оголошеного Дональдом Трампом перемир'я. За його словами, Збройні сили України вже отримали відповідні накази.

Зеленський обговорив із лідерами Європи оголошене Трампом перемир'я, Україна "підтримує припинення вогню"11.10.26, 18:43 • 18216 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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Електроенергія
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна