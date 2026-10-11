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Зеленський обговорив із лідерами Європи оголошене Трампом перемир'я, Україна "підтримує припинення вогню"

Київ • УНН

 • 9914 перегляди

Україна підтримує припинення ударів по енергетичних об’єктах, але чекає деталей від США та згоди росії.

Зеленський обговорив із лідерами Європи оголошене Трампом перемир'я, Україна "підтримує припинення вогню"

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александром Стуббом та генсеком НАТО Марком Рютте щодо "енергетичного перемир'я", про яке оголосив Дональд Трамп. Україна підтримує припинення вогню, однак очікує на конкретні деталі від американської сторони. Про це повідомив Зеленський, пише УНН.

Деталі

За словами президента, під час переговорів сторони обговорили ініціативу американського лідера та необхідність її підтримки з боку росії.

Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб в росії підтримали. Очікуємо на деталі від американської сторони

– наголосив Зеленський.

Україна заявила про готовність до деескалації

Президент підкреслив, що Київ послідовно підтримує кроки, спрямовані на зменшення інтенсивності бойових дій та завершення війни.

З нашого, українського боку завжди ПОВНА підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру

– заявив глава держави.

Раніше Трамп оголосив у Truth Social про нібито досягнуту домовленість між Україною та росією щодо негайного припинення ударів по енергетичних об'єктах. Водночас конкретні умови та терміни її реалізації американський президент не уточнив.

Трамп оголосив, що почало діяти негайне "енергетичне перемир'я" між Україною та росією11.10.26, 17:25 • 12828 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Марк Карні
Марк Рютте
Александр Стубб
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Київ