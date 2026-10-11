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Зеленский обсудил с лидерами Европы объявленное Трампом перемирие, Украина «поддерживает прекращение огня»

Киев • УНН

 • 7494 просмотра

Украина поддерживает прекращение ударов по энергетическим объектам, но ждет подробностей от США и согласия России.

Зеленский обсудил с лидерами Европы объявленное Трампом перемирие, Украина «поддерживает прекращение огня»

Президент Украины Владимир Зеленский провёл разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генсеком НАТО Марком Рютте по поводу «энергетического перемирия», о котором объявил Дональд Трамп. Украина поддерживает прекращение огня, однако ожидает конкретных деталей от американской стороны. Об этом сообщил Зеленский, пишет УНН.

Детали

По словам президента, во время переговоров стороны обсудили инициативу американского лидера и необходимость её поддержки со стороны россии.

Украина поддерживает прекращение огня, и важно, чтобы в россии поддержали. Ожидаем деталей от американской стороны

– подчеркнул Зеленский.

Украина заявила о готовности к деэскалации

Президент подчеркнул, что Киев последовательно поддерживает шаги, направленные на снижение интенсивности боевых действий и завершение войны.

С нашей, украинской стороны всегда ПОЛНАЯ поддержка деэскалационных шагов, защиты жизни и необходимых решений для прекращения войны и гарантирования долгосрочного мира

– заявил глава государства.

Ранее Трамп объявил в Truth Social о якобы достигнутой договорённости между Украиной и россией о немедленном прекращении ударов по энергетическим объектам. В то же время конкретные условия и сроки её реализации американский президент не уточнил.

Трамп объявил, что между Украиной и Россией вступило в силу немедленное «энергетическое перемирие»11.10.26, 17:25 • 12159 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Марк Карни
Марк Рютте
Александр Стабб
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Киев