Трамп объявил, что между Украиной и Россией вступило в силу немедленное «энергетическое перемирие»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились на «энергетическое перемирие», которое вступает в силу немедленно. По его словам, обе стороны дали согласие на договорённость. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает УНН.

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Трамп подчеркнул, что прекращение атак на энергетические объекты должно начаться уже сейчас, и призвал Украину и Россию соблюдать договорённость.

С этого момента в войне между Россией и Украиной объявляется энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его! Спасибо за внимание к этому вопросу – написал президент США.

Что известно о договорённости

В своём сообщении Трамп не уточнил, на какой срок рассчитано перемирие и какие механизмы контроля за его соблюдением предусмотрены.

Также из заявления американского президента неясно, распространяется ли договорённость на все энергетические объекты и какие последствия повлечёт её возможное нарушение.

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