Зеленский готов провести выборы в Украине при условии полного прекращения огня на 60 дней

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов организовать выборы в стране, если Россия согласится на полное прекращение огня как минимум на 60 дней. По его словам, именно этого времени хватит для подготовки избирательного процесса. Слова главы государства передает Sky News со ссылкой на интервью Зеленского ABC, пишет УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что проведение выборов напрямую зависит от готовности российского руководства прекратить боевые действия на определенный период.

Пожалуйста, скажите Путину: дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней — и мы организуем выборы – заявил Президент Украины.

Зеленский уже предлагал 60-дневное перемирие для проведения выборов

Это не первое подобное заявление украинского президента. Еще в феврале в интервью Axios он подчеркивал, что для организации выборов Украине необходимы 60 дней прекращения огня.

Таким образом, позиция Зеленского остается неизменной: Украина готова провести голосование при условии, что Россия обеспечит полное прекращение боевых действий на два месяца.

В настоящее время о согласии российской стороны на предложенное 60-дневное перемирие не сообщалось.

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