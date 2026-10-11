Зеленський підтримав енергетичне перемир'я з рф, запропоноване Трампом та віддав відповідні накази ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі в межах оголошеного Дональдом Трампом перемир'я. За його словами, Збройні сили України вже отримали відповідні накази. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, пише УНН.

Деталі

Зеленський позитивно оцінив заяву американського президента про досягнення домовленості щодо енергетичного припинення вогню, однак наголосив, що тепер її необхідно реалізувати на практиці.

Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність росії і на домовленість Президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість – заявив президент.

ЗСУ отримали накази, Україна очікує на дії росії

Зеленський підтвердив, що українське військове командування вже отримало необхідні розпорядження у зв'язку з ініціативою припинення вогню.

Збройні Сили України отримали всі відповідні накази – наголосив глава держави.

Водночас президент зазначив, що Київ очікує на конкретні деталі переговорів Вашингтона з москвою та виконання російською стороною домовленостей, про які оголосив Трамп.

Зеленський нагадав, що Україна неодноразово пропонувала кроки для зниження інтенсивності бойових дій, проте путін відхиляв ці ініціативи. За словами президента, тепер ключове питання полягає в тому, чи готова росія до реального припинення вогню та досягнення миру.

Зеленський обговорив із лідерами Європи оголошене Трампом перемир'я, Україна "підтримує припинення вогню"