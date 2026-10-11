Зеленский поддержал энергетическое перемирие с РФ, предложенное Трампом, и отдал соответствующие приказы ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре в рамках объявленного Дональдом Трампом перемирия. По его словам, Вооружённые силы Украины уже получили соответствующие приказы. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

Зеленский положительно оценил заявление американского президента о достижении договорённости относительно энергетического прекращения огня, однако подчеркнул, что теперь её необходимо реализовать на практике.

Украина готова не наносить ударов по российской энергетике и рассчитывает на аналогичную готовность России, а также на договорённость Президента Соединённых Штатов Америки по этому вопросу. Мы приветствуем такую договорённость – заявил президент.

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Зеленский подтвердил, что украинское военное командование уже получило необходимые распоряжения в связи с инициативой прекращения огня.

Вооружённые Силы Украины получили все соответствующие приказы – подчеркнул глава государства.

В то же время президент отметил, что Киев ожидает конкретных деталей переговоров Вашингтона с Москвой и выполнения российской стороной договорённостей, о которых объявил Трамп.

Зеленский напомнил, что Украина неоднократно предлагала шаги для снижения интенсивности боевых действий, однако Путин отклонял эти инициативы. По словам президента, теперь ключевой вопрос заключается в том, готова ли Россия к реальному прекращению огня и достижению мира.

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