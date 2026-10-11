Зеленский поддержал энергетическое перемирие с РФ, предложенное Трампом, и отдал соответствующие приказы ВСУ

$44.8550.14
ukenru
17:35 • 4488 просмотра
ЕС выделит Украине дополнительные средства на дроны и ракеты уже на этой неделе — фон дер Ляйен
16:39 • 13112 просмотра
Зеленский поддержал энергетическое перемирие с РФ, предложенное Трампом, и отдал соответствующие приказы ВСУVideo
16:17 • 14066 просмотра
В Украине 12 октября будут действовать графики отключения света: «Укрэнерго» сообщило, когда не будет электроэнергии
15:43 • 13832 просмотра
Зеленский обсудил с лидерами Европы объявленное Трампом перемирие, Украина «поддерживает прекращение огня»
14:25 • 16368 просмотра
Трамп объявил, что между Украиной и Россией вступило в силу немедленное «энергетическое перемирие»
14:03 • 16260 просмотра
Зеленский готов провести выборы в Украине при условии полного прекращения огня на 60 дней
13:35 • 16128 просмотра
На США больше нельзя полагаться: в Европарламенте резко раскритиковали Трампа за нападки на Зеленского
12:50 • 14907 просмотра
"путин — мясник, он никогда не будет другом США" — республиканцы раскритиковали соглашение Трампа с Россией
12:20 • 14486 просмотра
Отношения Трампа и Зеленского достигли самой низкой точки, однако американцы не планируют прекращать предоставлять разведданные — WSJ
11 октября, 10:54 • 32260 просмотра
Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3.4м/с
73%
745мм
Популярные новости
Гороскоп на 12–18 октября: кому звёзды обещают карьерный прорыв, а кого предупреждают о финансовых рисках
Эксклюзив
11 октября, 08:35 • 11969 просмотра
Индонезия эвакуировала восемь орангутанов после пожаров на Борнео11 октября, 10:28 • 13681 просмотра
В Киеве ничего не знают об «энергетическом перемирии», о котором объявил Трамп, — FT14:50 • 17362 просмотра
Зеленский не знает о начале «энергетического перемирия», объявленного Трампом, и просит сообщить ему, когда оно начнётся14:55 • 15768 просмотра
Украинцев со счетами в банках ЕС будут проверять по новым правилам — что изменится15:30 • 12192 просмотра
публикации
Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника11 октября, 10:54 • 32256 просмотра
Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатноPhoto10 октября, 07:15 • 68771 просмотра
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 89285 просмотра
В Украине упростили механизм аренды государственных помещений для провайдеров и дата-центров — каких изменений ожидать9 октября, 14:39 • 87017 просмотра
Парижский автосалон Mondial de l'Auto: даты и главные премьерыPhoto9 октября, 13:46 • 89972 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
Звезда популярного американского сериала сломал ногу во время съёмок — пострадали ещё 3 человека17:25 • 1440 просмотра
Известная американская певица отменила концерт за несколько часов до начала из-за серьезной угрозы безопасности15:52 • 6484 просмотра
Имя Ярославы Магучих увековечили в космосе: в честь украинки назвали астероид возле Юпитера14:14 • 10075 просмотра
Бывшая «Мисс Вселенная» Оливия Калпо во второй раз стала мамой и показала фото из роддома14:05 • 10180 просмотра
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд поделилась трогательными воспоминаниями о нём12:59 • 11499 просмотра
Актуальное
The New York Times
Financial Times
9К720 Искандер
Сериал
Отопление

Зеленский поддержал энергетическое перемирие с РФ, предложенное Трампом, и отдал соответствующие приказы ВСУ

Киев • УНН

 • 13114 просмотра

Украина готова прекратить удары по энергетике России в рамках инициативы Трампа. Зеленский заявил, что ВСУ уже получили соответствующие приказы.

Зеленский поддержал энергетическое перемирие с РФ, предложенное Трампом, и отдал соответствующие приказы ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре в рамках объявленного Дональдом Трампом перемирия. По его словам, Вооружённые силы Украины уже получили соответствующие приказы. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

Зеленский положительно оценил заявление американского президента о достижении договорённости относительно энергетического прекращения огня, однако подчеркнул, что теперь её необходимо реализовать на практике.

Украина готова не наносить ударов по российской энергетике и рассчитывает на аналогичную готовность России, а также на договорённость Президента Соединённых Штатов Америки по этому вопросу. Мы приветствуем такую договорённость

– заявил президент.

ВСУ получили приказы, Украина ожидает действий России

Зеленский подтвердил, что украинское военное командование уже получило необходимые распоряжения в связи с инициативой прекращения огня.

Вооружённые Силы Украины получили все соответствующие приказы

– подчеркнул глава государства.

В то же время президент отметил, что Киев ожидает конкретных деталей переговоров Вашингтона с Москвой и выполнения российской стороной договорённостей, о которых объявил Трамп.

Зеленский напомнил, что Украина неоднократно предлагала шаги для снижения интенсивности боевых действий, однако Путин отклонял эти инициативы. По словам президента, теперь ключевой вопрос заключается в том, готова ли Россия к реальному прекращению огня и достижению мира.

Зеленский обсудил с лидерами Европы объявленное Трампом перемирие, Украина «поддерживает прекращение огня»11.10.26, 18:43 • 13834 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Путин
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина