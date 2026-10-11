Зеленский поддержал энергетическое перемирие с РФ, предложенное Трампом, и отдал соответствующие приказы ВСУ
Киев • УНН
Украина готова прекратить удары по энергетике России в рамках инициативы Трампа. Зеленский заявил, что ВСУ уже получили соответствующие приказы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре в рамках объявленного Дональдом Трампом перемирия. По его словам, Вооружённые силы Украины уже получили соответствующие приказы. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.
Детали
Зеленский положительно оценил заявление американского президента о достижении договорённости относительно энергетического прекращения огня, однако подчеркнул, что теперь её необходимо реализовать на практике.
Украина готова не наносить ударов по российской энергетике и рассчитывает на аналогичную готовность России, а также на договорённость Президента Соединённых Штатов Америки по этому вопросу. Мы приветствуем такую договорённость
ВСУ получили приказы, Украина ожидает действий России
Зеленский подтвердил, что украинское военное командование уже получило необходимые распоряжения в связи с инициативой прекращения огня.
Вооружённые Силы Украины получили все соответствующие приказы
В то же время президент отметил, что Киев ожидает конкретных деталей переговоров Вашингтона с Москвой и выполнения российской стороной договорённостей, о которых объявил Трамп.
Зеленский напомнил, что Украина неоднократно предлагала шаги для снижения интенсивности боевых действий, однако Путин отклонял эти инициативы. По словам президента, теперь ключевой вопрос заключается в том, готова ли Россия к реальному прекращению огня и достижению мира.
Зеленский обсудил с лидерами Европы объявленное Трампом перемирие, Украина «поддерживает прекращение огня»11.10.26, 18:43 • 13834 просмотра