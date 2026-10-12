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ЄС схвалив найбільше санкційне розширення проти росії, що націлено на російський ВПК - Каллас

Київ • УНН

 • 11608 перегляди

ЄС схвалив додавання під санкції майже 1600 суб’єктів, націлених на російський ВПК. Понад половина пов’язана з виробництвом балістичних ракет.

ЄС схвалив найбільше санкційне розширення проти росії, що націлено на російський ВПК - Каллас

Європейський Союз схвалив запровадження нових санкцій проти росії. Це найбільше розширення санкційного списку блоку, спрямоване проти російського ВПК, у тому числі щодо виробництва росією балістики. Про це повідомила 12 жовтня голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X, пише УНН.

Міністри закордонних справ ЄС щойно ухвалили внесення під санкції майже 1600 нових суб'єктів, що спрямовано проти російського військово-промислового комплексу. Це найбільше розширення нашого санкційного списку з початку війни росією

- повідомила Каллас.

Вона наголосила, що "Європа знову демонструє єдиний фронт".

"Понад половина пов'язана з виробничим ланцюгом балістичних ракет. Ми значно ускладнюємо, уповільнюємо та здорожчуємо для росії виробництво зброї, яку вона використовує для вбивства українців", - наголосила голова дипломатії ЄС.

Каллас: "енергетичне перемир'я" має виходити за межі НПЗ, бо це вигідно росіянам12.10.26, 11:32 • 1870 переглядiв

Юлія Шрамко

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