ЄС схвалив найбільше санкційне розширення проти росії, що націлено на російський ВПК - Каллас
Київ • УНН
ЄС схвалив додавання під санкції майже 1600 суб’єктів, націлених на російський ВПК. Понад половина пов’язана з виробництвом балістичних ракет.
Європейський Союз схвалив запровадження нових санкцій проти росії. Це найбільше розширення санкційного списку блоку, спрямоване проти російського ВПК, у тому числі щодо виробництва росією балістики. Про це повідомила 12 жовтня голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X, пише УНН.
Міністри закордонних справ ЄС щойно ухвалили внесення під санкції майже 1600 нових суб'єктів, що спрямовано проти російського військово-промислового комплексу. Це найбільше розширення нашого санкційного списку з початку війни росією
Вона наголосила, що "Європа знову демонструє єдиний фронт".
"Понад половина пов'язана з виробничим ланцюгом балістичних ракет. Ми значно ускладнюємо, уповільнюємо та здорожчуємо для росії виробництво зброї, яку вона використовує для вбивства українців", - наголосила голова дипломатії ЄС.
Каллас: "енергетичне перемир'я" має виходити за межі НПЗ, бо це вигідно росіянам12.10.26, 11:32 • 1870 переглядiв