ЄС схвалив найбільше санкційне розширення проти росії, що націлено на російський ВПК - Каллас

Європейський Союз схвалив запровадження нових санкцій проти росії. Це найбільше розширення санкційного списку блоку, спрямоване проти російського ВПК, у тому числі щодо виробництва росією балістики. Про це повідомила 12 жовтня голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X, пише УНН.

Міністри закордонних справ ЄС щойно ухвалили внесення під санкції майже 1600 нових суб'єктів, що спрямовано проти російського військово-промислового комплексу. Це найбільше розширення нашого санкційного списку з початку війни росією