ЕС одобрил крупнейшее расширение санкций против россии, направленное на российский ВПК - Каллас

Европейский Союз одобрил введение новых санкций против россии. Это крупнейшее расширение санкционного списка блока, направленное против российского военно-промышленного комплекса, в том числе производства россией баллистических ракет. Об этом 12 октября сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в X, пишет УНН.

Министры иностранных дел ЕС только что одобрили введение санкций против почти 1600 новых субъектов, что направлено против российского военно-промышленного комплекса. Это крупнейшее расширение нашего санкционного списка с начала войны, развязанной россией - сообщила Каллас.

Она подчеркнула, что "Европа снова демонстрирует единый фронт".

"Более половины из них связаны с производственной цепочкой баллистических ракет. Мы значительно усложняем, замедляем и удорожаем для россии производство оружия, которое она использует для убийства украинцев", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Каллас: "энергетическое перемирие" должно выходить за пределы НПЗ, поскольку это выгодно россиянам