Зеленский: если россия не согласится на энергетическое перемирие, Украина ответит

Украина готова ответить в случае, если россия не согласится на энергетическое перемирие этой зимой. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время обращения к Варшавскому форуму по безопасности, передает УНН.

Детали

"Если этой зимой россия не согласится на энергетическое перемирие, мы ответим. Именно поэтому вчерашнее заявление президента США вызвало настоящий интерес и реальную надежду на то, что энергетическое перемирие действительно может сработать. Мы в Украине сразу поддержали эту идею. Как мы делали это и раньше, когда сами выдвигали предложение об энергетическом перемирии и договаривались о поставках энергоресурсов. Американская команда прекрасно понимает, что это для нас означает. У нас нет значительных запасов нефти, больших мощностей для ее экспорта или десятков нефтеперерабатывающих заводов. Мы импортируем большие объемы дизельного топлива и других нефтепродуктов. Я благодарен всем нашим соседям, особенно Польше, за помощь в обеспечении наших энергетических потребностей", – заявил президент Украины

Напомним

Кая Каллас призвала распространить энергетическое перемирие за пределы НПЗ. ЕС подготовил санкции против 1600 субъектов, связанных с российским ВПК.