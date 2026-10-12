$44.890.0450.310.18
ukenru
13:51 • 1500 перегляди
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto
13:00 • 10266 перегляди
Чи підуть школи на дистанційку, якщо у Києві будуть перебої з водою - освітяни дали відповідь
Ексклюзив
12:50 • 14701 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
12:35 • 12649 перегляди
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2026
12:18 • 11544 перегляди
Рада збирається підвищити поріг великої приватизації - що передбачається
11:31 • 14540 перегляди
Марченко про виплати військовим і по соцпрограмах: затримок до кінця року не передбачається
Ексклюзив
11:27 • 23019 перегляди
Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"Photo
11:00 • 14470 перегляди
Крок на шляху до вступу в ЄС: Рада ухвалила закон про освіту мовами нацменшин
09:59 • 19060 перегляди
Зеленський: росія порушила "енергетичне перемир'я", про яке заявив Трамп
09:56 • 18332 перегляди
Нобелівську премію з економіки 2026 року присудили за роботу щодо "макроекономічної стабілізації"Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3м/с
86%
752мм
Популярнi новини
кремль відмовляє Україні в перемир’ї для проведення виборів - ISW12 жовтня, 04:26 • 17803 перегляди
Каллас висловилася про вибори в Україні після заяв Трампа09:00 • 8462 перегляди
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року10:08 • 20923 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto10:55 • 22017 перегляди
Китай прокоментував оголошене Трампом "енергетичне перемир'я" між Україною та рф11:56 • 13581 перегляди
Публікації
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto13:51 • 1406 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ13:17 • 3872 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
Ексклюзив
12:50 • 14677 перегляди
Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"Photo
Ексклюзив
11:27 • 23005 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto10:55 • 22280 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Сергій Марченко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 202612:35 • 12638 перегляди
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року10:08 • 21149 перегляди
Легендарний американський співак Манілоу перервав концерт після 2 пісень і скасував наступний виступ11 жовтня, 19:01 • 60348 перегляди
Зірка популярного американського серіалу зламав ногу під час зйомок – постраждали ще 3 людини11 жовтня, 17:25 • 34392 перегляди
Відома американська співачка скасувала концерт за кілька годин до початку через серйозну загрозу безпеці11 жовтня, 15:52 • 35246 перегляди
Актуальне
Starlink
Опалення
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)

Чи підуть школи на дистанційку, якщо у Києві будуть перебої з водою - освітяни дали відповідь

Київ • УНН

 • 10215 перегляди

Київські школи працюватимуть очно лише за безпечних і санітарних умов. За тривалих перебоїв зі світлом чи водою навчання переведуть онлайн.

Чи підуть школи на дистанційку, якщо у Києві будуть перебої з водою - освітяни дали відповідь
Фото ілюстративне

Столичні освітяни роз'яснили, чи перейдуть школи Києва на дистанційну через відключення води та світла, а також розповіли про організацію очного навчання та що ще варто знати батькам - читайте у тексті УНН.

Деталі

Департамент освіти і науки КМДА роз’яснив, як організовуватимуть навчання в київських школах за тривалих відключень електроенергії, перебоїв із водопостачанням та інших викликів, спричинених війною. Формат роботи кожного закладу залежатиме від безпекової ситуації, технічних можливостей і спроможності забезпечити належні умови для дітей та працівників.

Якщо в школі немає електроенергії

За наявності технічних можливостей заклади використовуватимуть альтернативні джерела живлення та освітлення, зокрема генератори, інвертори та зарядні станції. Якщо освітлення недостатньо для виконання письмових завдань, учителі можуть проводити уроки в усному форматі до відновлення необхідних умов.

Якщо школа не може забезпечити належні умови для перебування дітей, учнів переводять на дистанційне навчання до відновлення необхідних умов.

Якщо немає водопостачання

Робота закладу в очному форматі можлива лише за умови дотримання санітарних вимог. Якщо через відсутність води забезпечити їх неможливо, очне навчання припиняють, а освітній процес організовують дистанційно до моменту покращення ситуації.

Як організоване очне навчання

За сприятливих безпекових умов уроки тривають у приміщеннях школи. У разі повітряної тривоги учні разом із педагогами переходять до визначених приміщень в укритті.

Також місто продовжує використовувати механізм "освітньої міграції" – організацію навчання у вільних приміщеннях інших закладів освіти, зокрема як шкіл, так і дитячих садків, якщо вони відповідають необхідним умовам. 

Київ готує резерви води та продуктів на випадок надзвичайних ситуацій07.09.26, 11:53 • 28741 перегляд

Як відбувається дистанційне навчання

Дистанційно навчаються як діти, які перебувають у Києві, так і ті, хто тимчасово виїхав за межі столиці. За потреби учні долучаються до онлайн-занять зі спеціально облаштованих робочих місць у шкільних укриттях.

Якщо через воєнні обставини вчитель не може безпечно дістатися до закладу, він за погодженням з адміністрацією школи проводить дистанційні онлайн-уроки з безпечного місця.

У разі пошкодження школи, тривалого знеструмлення, перебоїв із водопостачанням або іншої надзвичайної ситуації, спричиненої війною, весь заклад може тимчасово перейти на дистанційний формат до покращення ситуації. Про такі зміни батьків інформуватиме адміністрація школи через визначені канали комунікації.

В Україні розробили 5 рівнів реагування для шкіл на випадок відключень світла та тепла - як працюватимуть заклади освіти30.09.26, 20:01 • 65976 переглядiв

Що важливо знати батькам

Якщо під час дистанційного уроку оголошують повітряну тривогу, заняття призупиняється, щоб учитель і учні могли перейти в безпечне місце. 

Після того як педагог і учні перейдуть у безпечне місце, онлайн-урок продовжується або розпочинається наступний за розкладом в онлайн-режимі. 

Батькам рекомендують перевіряти електронний щоденник і стежити за повідомленнями школи про формат навчання, зміни в розкладі та присутність дитини на уроках. На початку заняття вчитель фіксує присутність учнів, а якщо дитина не приєдналася до уроку, батьки отримують відповідне повідомлення.

Формат навчання може змінюватися залежно від безпекової ситуації, наслідків обстрілів, наявності електроенергії, води й тепла та можливості забезпечити безпечне перебування дітей у школі. Головний принцип лишається незмінним: освітній процес продовжується настільки, наскільки це дозволяють умови в конкретному закладі.

Сигнал тривоги не означає автоматичного скасування дистанційного уроку для школярів - КМДА18.09.26, 15:53 • 8375 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКиївОсвіта
Школа
Евакуація
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Київська міська державна адміністрація
Київ