Перейдут ли школы на дистанционное обучение, если в Киеве будут перебои с водой — работники сферы образования ответили

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Столичные работники сферы образования разъяснили, перейдут ли киевские школы на дистанционное обучение из-за отключений воды и света, а также рассказали об организации очного обучения и о том, что еще следует знать родителям, — читайте в тексте УНН.

Детали

Департамент образования и науки КГГА разъяснил, как будут организовывать обучение в киевских школах при длительных отключениях электроэнергии, перебоях с водоснабжением и других вызовах, вызванных войной. Формат работы каждого учреждения будет зависеть от ситуации с безопасностью, технических возможностей и способности обеспечить надлежащие условия для детей и работников.

Если в школе нет электроэнергии

При наличии технических возможностей учреждения будут использовать альтернативные источники питания и освещения, в частности генераторы, инверторы и зарядные станции. Если освещения недостаточно для выполнения письменных заданий, учителя могут проводить уроки в устном формате до восстановления необходимых условий.

Если школа не может обеспечить надлежащие условия для пребывания детей, учащихся переводят на дистанционное обучение до восстановления необходимых условий.

Если нет водоснабжения

Работа учреждения в очном формате возможна только при соблюдении санитарных требований. Если из-за отсутствия воды обеспечить их невозможно, очное обучение прекращают, а образовательный процесс организуют дистанционно до улучшения ситуации.

Как организовано очное обучение

При благоприятных условиях безопасности уроки проходят в помещениях школы. В случае воздушной тревоги учащиеся вместе с педагогами переходят в определенные помещения в укрытии.

Также город продолжает использовать механизм "образовательной миграции" — организацию обучения в свободных помещениях других образовательных учреждений, в том числе как школ, так и детских садов, если они соответствуют необходимым условиям.

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Как проходит дистанционное обучение

Дистанционно обучаются как дети, находящиеся в Киеве, так и те, кто временно выехал за пределы столицы. При необходимости учащиеся подключаются к онлайн-занятиям со специально оборудованных рабочих мест в школьных укрытиях.

Если из-за военных обстоятельств учитель не может безопасно добраться до учреждения, он по согласованию с администрацией школы проводит дистанционные онлайн-уроки из безопасного места.

В случае повреждения школы, длительного обесточивания, перебоев с водоснабжением или другой чрезвычайной ситуации, вызванной войной, все учреждение может временно перейти на дистанционный формат до улучшения ситуации. Об этих изменениях родителей будет информировать администрация школы через определенные каналы коммуникации.

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Что важно знать родителям

Если во время дистанционного урока объявляют воздушную тревогу, занятие приостанавливается, чтобы учитель и учащиеся могли перейти в безопасное место.

После того как педагог и учащиеся перейдут в безопасное место, онлайн-урок продолжается или начинается следующий по расписанию в онлайн-режиме.

Родителям рекомендуют проверять электронный дневник и следить за сообщениями школы о формате обучения, изменениях в расписании и присутствии ребенка на уроках. В начале занятия учитель фиксирует присутствие учащихся, а если ребенок не подключился к уроку, родители получают соответствующее сообщение.

Формат обучения может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью, последствий обстрелов, наличия электроэнергии, воды и тепла, а также возможности обеспечить безопасное пребывание детей в школе. Главный принцип остается неизменным: образовательный процесс продолжается настолько, насколько это позволяют условия в конкретном учреждении.

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