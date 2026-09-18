Сигнал тревоги не означает автоматической отмены дистанционного урока для школьников - КГГА

Столичные школы работают по индивидуальным адаптивным алгоритмам, которые учитывают различные сценарии развития ситуации с безопасностью. В частности, во время дистанционного обучения воздушная тревога не означает автоматического завершения урока - занятие приостанавливают на время, необходимое ученикам и педагогу, чтобы перейти в более безопасное место, после чего его можно продолжить. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает Официальный портал Киева, передает УНН.

Детали

В новом учебном году киевские школы работают по индивидуальным адаптивным алгоритмам, которые учитывают различные сценарии развития ситуации с безопасностью. В частности, во время дистанционного обучения воздушная тревога не означает завершения урока: занятие приостанавливается на время, необходимое ученикам и педагогу, чтобы переместиться в более безопасное место, после чего урок продолжается. Такой подход предусмотрен новыми рекомендациями Министерства образования и науки Украины и учтен в рекомендациях для учреждений общего среднего образования столицы - сказал Мондриевский.

Он отметил, что алгоритм действий зависит от того, в каком формате обучаются дети. Во время очного урока после сигнала "Воздушная тревога" занятие прекращается, ученики вместе с педагогами организованно переходят в укрытие. Если пребывание в укрытии безопасно и есть соответствующие условия, обучение может продолжиться непосредственно там. Если же таких условий нет, дети остаются в укрытии до официального сигнала об отбое тревоги, а затем возвращаются в классы, где продолжают уроки.

Во время дистанционного обучения ребенок и педагог могут находиться в разных местах, поэтому алгоритм иной. Если объявлена тревога, все должны перейти в более безопасное место. На это время онлайн-занятие приостанавливается, а после перемещения и при наличии безопасных условий педагог продолжает урок. То есть сигнал тревоги не означает автоматической отмены всего занятия или учебного дня, как было раньше.

Напомним

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам заранее определять несколько сценариев организации обучения в зависимости от ситуации с безопасностью, в частности очный, смешанный и дистанционный форматы.