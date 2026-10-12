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Через ремонтні роботи на станції Чоп тимчасово скасовано потяги до Словаччини та Чехії

Київ • УНН

 • 304 перегляди

12–13 жовтня через ремонт станції Чоп тимчасово скасують залізничне сполучення зі Словаччиною та Чехією. Пасажирам радять перевірити розклад.

Через ремонтні роботи на станції Чоп тимчасово скасовано потяги до Словаччини та Чехії

Пасажирське сполучення залізничним транспортом через українсько-словацький кордон у Чопі тимчасово скасовано 12-13 жовтня, причина – ремонтні роботи на залізничній станції. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

У зв'язку з ремонтними роботами на залізничній станції Чоп, у період з 12 по 13 жовтня буде тимчасово скасовано пасажирське сполучення залізничним транспортом через українсько-словацький кордон

- йдеться у повідомленні.

За інформацією Укрзалізниці, 12 жовтня не курсуватиме потяг сполученням "Братислава – Чоп", який за графіком прибуває на станцію Чоп о 21:41. 13 жовтня скасовано курсування усіх потягів, що прямують до Словаччини й Чехії та у зворотному напрямку через пункт пропуску "Чоп (Страж)".

Пасажирам, які у зазначені вище дні планують поїздки залізницею у напрямку Словаччини, радимо заздалегідь перевірити актуальний розклад та наявність рейсу

- зазначено у повідомленні.

Молдова створює укриття на КПП біля кордону з Україною08.10.26, 07:31 • 13031 перегляд

Ольга Розгон

Суспільство
Українська залізниця
Державна прикордонна служба України
Братислава
Чехія
Словаччина