Через ремонтні роботи на станції Чоп тимчасово скасовано потяги до Словаччини та Чехії
Київ • УНН
12–13 жовтня через ремонт станції Чоп тимчасово скасують залізничне сполучення зі Словаччиною та Чехією. Пасажирам радять перевірити розклад.
Пасажирське сполучення залізничним транспортом через українсько-словацький кордон у Чопі тимчасово скасовано 12-13 жовтня, причина – ремонтні роботи на залізничній станції. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.
У зв'язку з ремонтними роботами на залізничній станції Чоп, у період з 12 по 13 жовтня буде тимчасово скасовано пасажирське сполучення залізничним транспортом через українсько-словацький кордон
За інформацією Укрзалізниці, 12 жовтня не курсуватиме потяг сполученням "Братислава – Чоп", який за графіком прибуває на станцію Чоп о 21:41. 13 жовтня скасовано курсування усіх потягів, що прямують до Словаччини й Чехії та у зворотному напрямку через пункт пропуску "Чоп (Страж)".
Пасажирам, які у зазначені вище дні планують поїздки залізницею у напрямку Словаччини, радимо заздалегідь перевірити актуальний розклад та наявність рейсу
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