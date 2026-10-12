Из-за ремонтных работ на станции Чоп временно отменены поезда в Словакию и Чехию

Пассажирское железнодорожное сообщение через украинско-словацкую границу в Чопе временно отменено 12–13 октября, причина — ремонтные работы на железнодорожной станции. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

В связи с ремонтными работами на железнодорожной станции Чоп в период с 12 по 13 октября будет временно отменено пассажирское железнодорожное сообщение через украинско-словацкую границу - говорится в сообщении.

По информации «Укрзалізниці», 12 октября не будет курсировать поезд сообщением «Братислава — Чоп», который согласно расписанию прибывает на станцию Чоп в 21:41. 13 октября отменено курсирование всех поездов, следующих в Словакию и Чехию, а также в обратном направлении через пункт пропуска «Чоп (Страж)».

Пассажирам, которые в указанные выше дни планируют поездки по железной дороге в направлении Словакии, рекомендуем заранее проверить актуальное расписание и наличие рейса - отмечается в сообщении.

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