Молдова создает укрытия на КПП у границы с Украиной
Киев • УНН
На пограничных пунктах Молдовы создают защитные зоны для эвакуации людей в случае атак дронов. Часть молдавских сотрудников выводят с КПП в Украине.
На КПП на границе с Украиной власти Молдовы создают защитные зоны, где сотрудники пограничных пунктов, а также граждане, находящиеся на границе, могли бы укрываться от возможных ударов дронов. Об этом сообщает Newsmaker, информирует УНН.
Детали
По словам министра внутренних дел страны Даниэлы Мисаил-Никитин, власти Молдовы пытаются обеспечить все контрольно-пропускные пункты пограничной полиции необходимыми мерами защиты, в частности пункты, расположенные на территории Украины.
Также обсуждаем вывод сотрудников Республики Молдова на территорию Республики Молдова. Из двух КПП их уже вывели, но выведем и остальных с совместных пунктов, находящихся на территории Украины. Они будут работать на территории Молдовы
Она подчеркнула, что сейчас ведутся работы по созданию защитных зон, "чтобы в случае необходимости сотрудники пограничной полиции и официальные служащие, а также граждане, находящиеся на пограничном пункте, могли эвакуироваться в безопасное место".
Напомним
Утром 5 октября возле пограничного пункта Паланка упал снаряд, который рикошетом от земли попал в рейсовый автобус, стоявший у шлагбаума. По данным Пограничной полиции Молдовы, один сотрудник ведомства получил лёгкое ранение, а работу КПП "Паланка-Маяки-Удобное" приостановили.
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