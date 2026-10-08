Молдова створює укриття на КПП біля кордону з Україною
Київ • УНН
На прикордонних пунктах Молдови створюють захисні зони для евакуації людей у разі атак дронів. Частину молдовських співробітників виводять із КПП в Україні.
На КПП на кордоні з Україною влада Молдови створює захисні зони, де співробітники прикордонних пунктів, а також громадяни, які перебувають на кордоні, могли б ховатися від можливих ударів дронів. Про це повідомляє Newsmaker, інформує УНН.
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За словами міністерки внутрішніх справ країни Данієли Місаїл-Нікітін, влада Молдови намагається забезпечити всі контрольно-пропускні пункти прикордонної поліції необхідними заходами захисту, зокрема пункти, розташовані на території України.
Також обговорюємо виведення співробітників Республіки Молдова на територію Республіки Молдова. З двох КПП їх уже вивели, але виведемо й інших із спільних пунктів, що перебувають на території України. Вони працюватимуть на території Молдови
Вона наголосила, що зараз ведуться роботи зі створення захисних зон, "щоб у разі потреби співробітники прикордонної поліції та офіційні службовці, а також громадяни, які перебувають на прикордонному пункті, могли евакуюватись у безпечне місце".
Нагадаємо
Вранці 5 жовтня поблизу прикордонного пункту Паланка впав снаряд, який відрикошетив від землі та влучив у рейсовий автобус, що стояв біля шлагбаума. За даними Прикордонної поліції Молдови, один співробітник відомства отримав легке поранення, а роботу КПП "Паланка-Маяки-Удобне" призупинили.
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