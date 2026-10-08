Молдова створює укриття на КПП біля кордону з Україною

На КПП на кордоні з Україною влада Молдови створює захисні зони, де співробітники прикордонних пунктів, а також громадяни, які перебувають на кордоні, могли б ховатися від можливих ударів дронів. Про це повідомляє Newsmaker, інформує УНН.

За словами міністерки внутрішніх справ країни Данієли Місаїл-Нікітін, влада Молдови намагається забезпечити всі контрольно-пропускні пункти прикордонної поліції необхідними заходами захисту, зокрема пункти, розташовані на території України.

Також обговорюємо виведення співробітників Республіки Молдова на територію Республіки Молдова. З двох КПП їх уже вивели, але виведемо й інших із спільних пунктів, що перебувають на території України. Вони працюватимуть на території Молдови