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Китай прокоментував оголошене Трампом "енергетичне перемир'я" між Україною та рф

Київ • УНН

 • 6870 перегляди

Пекін назвав переговори єдиним шляхом розв’язання війни та підтримав зусилля заради миру. Зеленський повідомив про накази ЗСУ.

Китай прокоментував оголошене Трампом "енергетичне перемир'я" між Україною та рф

Пекін прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо "енергетичного перемир'я" у російсько-українській війні. Діалог та переговори – єдиний життєздатний спосіб вирішення "кризи", і Китай підтримує всі зусилля, що сприяють миру, заявила на брифінгу 12 жовтня речниця МЗС КНР Мао Нін, пише УНН.

Позиція Китаю щодо кризи в Україні (так Пекін називає війну - ред.) є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що діалог та переговори – єдиний життєздатний вихід, і підтримуємо всі зусилля, що сприяють миру

- зазначила Мао Нін, відповідаючи, чи має МЗС КНР коментар щодо цього «енергетичного перемир'я».

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія погодилися на "енергетичне перемир'я", яке набуває чинності негайно. За його словами, обидві сторони дали згоду на домовленість.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі в межах оголошеного Дональдом Трампом перемир'я. За його словами, Збройні сили України вже отримали відповідні накази.

Каллас: "енергетичне перемир'я" має виходити за межі НПЗ, бо це вигідно росіянам12.10.26, 11:32 • 3502 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Дональд Трамп
Китай
Володимир Зеленський
Україна