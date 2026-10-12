Китай прокомментировал объявленное Трампом "энергетическое перемирие" между Украиной и рф

Пекин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа относительно "энергетического перемирия" в российско-украинской войне. Диалог и переговоры — единственный жизнеспособный способ разрешения "кризиса", и Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, заявила на брифинге 12 октября спикер МИД КНР Мао Нин, пишет УНН.

Позиция Китая относительно кризиса в Украине (так Пекин называет войну — ред.) является последовательной и чёткой. Мы считаем, что диалог и переговоры — единственный жизнеспособный выход, и поддерживаем все усилия, способствующие миру — отметила Мао Нин, отвечая на вопрос, есть ли у МИД КНР комментарий относительно этого «энергетического перемирия».

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и россия согласились на "энергетическое перемирие", которое вступает в силу немедленно. По его словам, обе стороны дали согласие на договорённость.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре в рамках объявленного Дональдом Трампом перемирия. По его словам, Вооружённые силы Украины уже получили соответствующие приказы.

Каллас: "энергетическое перемирие" должно выходить за пределы НПЗ, поскольку это выгодно россиянам